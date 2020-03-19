وزير المالية: صرف مرتبات الموظفين في الدولة يوم 24 مارس

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الخميس، إنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس الحالي للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة في المواعيد المقررة بحيث تكون متاحة بماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من يوم 24 مارس الحالي.

وأضاف الوزير أنه تم التنبيه على مديري الحسابات بالجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إجراءات تسجيل المرتبات المستحقة لكل العاملين، على منظومة الدفع الإلكتروني في موعد أقصاه نهاية اليوم الخميس، بتاريخ استحقاق يوم 24 مارس الحالي.

وأهاب الوزير، بالعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا» المستجد، بحيث يقومون بتعقيم أيديهم قبل وبعد عملية صرف المرتبات إلكترونيًا، بما يحافظ على صحتهم.

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