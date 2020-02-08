شعبة الاقتصاد الرقمي: كورونا قد يتسبب في أزمة بسوق الإلكترونيات بمصر

كتب- علاء حجاج:

قال كريم غنيم، عضو مجلس إداره الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجية، إن الشعبه ناقشت في اجتماعها الأخير مدى تأثر سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري خاصة قطاعات الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي بسبب أزمة فيروس كورونا المنتشر في الصين وبعض دول العالم.

وأدى تفشي الفيروس في الصين إلى إغلاق عدد كبير من مصانع الإلكترونيات لتدخل الصين في عطلة تمتد حتى 10 فبراير منعا لتفاقم الأوضاع وانتشار العدوى.

وأضاف غنيم في بيان صحفي اليوم السبت أن الشركات والموزعين للهواتف الذكية عادة تحتفظ بمخزون احتياطي قبل إجازة رأس السنة الصينية لعلمهم المسبق أنها أكبر مدة إجازات بالصين، إلا أن الأزمة الحالية نشأت من تتابع إجازة السوق الصيني خلال رأس السنة مع الأزمة الحالية.

أوضح أن توقف استيراد الأجهزة الإلكترونية من الصين سيؤثر على السوق، مشيرا إلى زيادة التأثير السلبي على السوق إذا ما استمر غغلاق المصانع حتى بعد 10 فبراير الجاري، وقد يتسبب في حدوث أزمة في سوق الأجهزة الإلكترونية.

وقال إن الشعبة في حالة اجتماع لبحث مجريات الأمور وتأثيرها على السوق المصري ومناقشة الخطط البديله.

ويرجع تأثر السوق بالإغلاق المفاجىء لأسواق الصين لأن السوق المصري يعتمد بشكل اساسي على الاستيراد في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.