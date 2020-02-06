البنك الدولي يعرض على مصر تجارب 3 دول في التأمين الصحي الشامل

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع مع بعثة البنك الدولي برئاسة عمرو الشلقاني، خبير أول بالنظم الصحية بالبنك، سبل التعاون الممكنة بين الحكومة والبنك الدولي فيما يتعلق بتطوير نظام التأمين الصحي الشامل.

وبحسب بيان مشترك من وزارتي التعاون الدولي والمالية اليوم الخميس، استعرض وفد البنك الدولي بعض التجارب الدولية لنظم التأمين الصحي الشامل بالهند وكرواتيا وتايلاند، وطرح بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين أداء منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر.

وقالت رانيا المشاط إن الحكومة تتطلع إلى الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، وتعزيز سبل التعاون المثمر مع شركاء التنمية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن ما يقدمه البنك الدولي من دعم فني يُسهم في استخدام أفضل النماذج الدولية في المشروعات الدقيقة مثل الرعاية الصحية التي يمثل أولوية لدى القيادة السياسية في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعميم النموذج الذي يتم في محافظة بورسعيد من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفق أفضل النماذج الدولية، ليتم تطبيقه في باقي المحافظات.

وقال وزير المالية، والذي يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن نظام التأمين الصحي الشامل يحظى بمتابعة دقيقة من القيادة السياسية؛ بما يضمن التطبيق الأمثل للمنظومة الجديدة على نحو مستدام من أجل توفير رعاية صحية متميزة لكل أفراد الأسرة.

وأضاف الوزير أن هناك توجيهات رئاسية بالاطلاع على التجارب الدولية في التأمين الصحي الشامل؛ للاستفادة من الخبرات والمعايير الفنية والتكنولوجية العالمية في إثراء التجربة الوطنية بما يحقق حلم كل المصريين في الحصول على خدمات صحية بجودة عالية.

وأعرب الوزير عن حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي، وغيره من المؤسسات العالمية في مختلف المجالات التنموية خاصة في تطوير قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستراتيجية بناء الإنسان، على النحو الذي يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، بحسب البيان.

واستعرض وزير المالية، خلال اللقاء، خطوات التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي التي تعد إحدى المشروعات القومية لإصلاح القطاع الصحي بمصر، مشيرا إلى أنه تم البدء في التطبيق الفعلي للمنظومة على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد منذ يوليو الماضي.

وأوضح أن من المقرر أن تتم التغطية الصحية الشاملة بجميع المحافظات بحلول عام 2032، من خلال تبني الحكومة لفلسفة جديدة تعتمد على مد المظلة التأمينية لتشمل كل المصريين وتوفير سبل الرعاية الصحية الجيدة، والمستدامة وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وفقا للبيان.

وحضر اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة المالية، مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر.\