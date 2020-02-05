هل يواجه العالم أزمة اقتصادية بسبب كورونا؟ (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

خلف انتشار فيروس كورونا في الصين وفي مناطق مختلفة بدول العالم، مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد العالمي الذي عانى من تباطؤ وتراجع في الأعوام الماضية.

وتسبب انتشار الفيروس في الصين في خسائر مالية كبيرة حتى الآن، كما امتد أثره إلى بعض اقتصاديات دول العالم.

وخلال هذا الفيديو نشرح تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد حول العالم حتى الآن، وماذا سيحدث لو استمر الفيروس في الانتشار أكثر؟