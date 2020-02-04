بنك بلوم: ليس لدينا نية للتخارج من مصر ولا مفاوضات في هذا الشأن

كتبت- منال المصري:

قال بنك لبنان والمهجر (بنك بلوم)، في بيان اليوم الثلاثاء، إن البنك ليس لديه أي نية لبيع المصرف في مصر، وإنه لم تجري أي مفاوضات في هذا الشأن.

وأكد البنك استمراره في تنفيذ استراتيجيته التي تهدف إلى تعزيز حصته السوقية في مصر.

وقال البنك إنه "ينفي نفيا تاما الشائعات التي تتعلق بتخارج البنك من السوق المصري".

وكان محمد أوزالب، العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، قال لمصراوي، في وقت سابق اليوم، إن البنك مستمر في العمل بالسوق المصري، وإنه لا توجد لديه أي نية للتخارج.

وأضاف أوزالب في تصريحات لمصراوي، أن البنك لم يتلقى أي عروض للبيع، وأنه لم يدخل في مفاوضات بهذا الشأن.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن تلقي البنك عرضا من أحد البنوك السعودية الكبرى وأنه جاري دراسة العرض حاليا.

وبنك بلوم مصر، هو بنك لبناني، يتبع مجموعة بنك لبنان والمهجر، التي تعمل في أكثر من بلد عربي وأجنبي.

ويبلغ رأسمال بنك بلوم مصر المدفوع 2 مليار جنيه، ولديه شبكة فروع تصل إلى 39 فرعا في عدد من محافظات مصر.

وتواجه البنوك اللبنانية تحديات صعبة مع اشتعال الموقف السياسي في بيروت. وأصدر مصرف لبنان المركزي توجيهات للبنوك في نوفمبر الماضي بزيادة رؤوس أموالها من أجل تقوية مواقفها المالية.

وخلال الفترة الأخيرة أعلن بنك عوده عن دخوله في مفاوضات لبيع وحدته في مصر، وأعلن بنك أبو ظبي الأول عن دخوله في مفاوضات حصرية لشراء عوده مصر.

وأثار اتجاه بنك عوده للتخارج من مصر تساؤلات حول مصير البنوك اللبنانية الأخرى التي تعمل في مصر.

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