كريم سوس مرشحا لمنصب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إنه تم ترشيح كريم سوس رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية في البنك الأهلي لتولي منصب الرئيس التنفيذي للتجزئة بالبنك خلفا لعلاء فاروق.

وبدأ علاء فاروق، مباشرة مهام منصبه الجديد كرئيس لمجلس إدارة البنك الزراعي المصري، صباح الاثنين الماضي، وذلك بعد إعلان موافقة رئيس مجلس الوزراء على تعيينه في المنصب رسميا يوم الأحد الماضي.

وكانت مصادر مصرفية، قالت لمصراوي الشهر الماضي، إن علاء فاروق، مرشحا لتولي رئاسة البنك الزراعي المصري خلفا لسيد القصير، الذي تولى منصب وزير الزراعة في التعديل الحكومي الأخير.

وعمل كريم سوس خلال 22 عاما في بنوك خاصة كبرى، حيث شغل رئيس مخاطر التجزئة المصرفية في مؤسسة كريدي أجريكول من 2006 إلى 2008، ثم انتقل للعمل بعد ذلك في البنك الأهلي المصري، كما عمل مدير ائتمان التجزئة في سيتي بنك مصر.