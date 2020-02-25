تداعيات كورونا.. ارتفاع أسعار بعض الأجهزة المنزلية في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار بعض الأجهزة المنزلية في بعض المصانع بين 150 و260 جنيها، منذ بداية الأسبوع الجاري، بحسب ما ذكره تجار لمصراوي.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار بعض الأجهزة المنزلية مثل الشاشات التلفزيونية والثلاجات والديب فريذر ارتفعت مع بداية الأسبوع الجاري، مع ظهور بوادر على نقص المعروض في السوق بسبب ارتباك حركة الاستيراد من الصين.

وأضاف أحمد هلال، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن متوسط الارتفاع لهذه الأجهزة يتراوح بين 150 و260 جنيها، بحسب المصنع ونوع الجهاز.

وتابع هلال "على سبيل المثال تسلمت شاشة تليفزيون 32 بوصة لأحد الماركات الأسبوع الماضي بسعر 1350 جنيها لكنها ارتفعت هذا الأسبوع إلى 1535 جنيها".

وقال التاجران، إن نقص المعروض في الأسواق، يأتي نتيجة لعدم الإفراج عن البضائع التى تم استيرادها من الصين خلال الفترة الماضية، وتعذر استيفاء الأوراق من الطرف الصيني، مع توقف بعض المصانع عن العمل هناك نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وتكدست الموانئ بحاويات البضائع التي تم استيرادها من الصين خلال الفترة الماضية نتيجة نقص بعض الأوراق الخاصة بعملية الاستيراد نتيجة توقف العملية التجارية في الصين.

واشتكى عدد من المستوردين في تصريحات لمصراوي في وقت سابق من تكدس بضائعهم القادمة من الصين والمحجوزة حاليا في الموانئ المصرية، وأشاروا إلى أن استمرار تكدس البضائع سيؤثر بشكل سلبي على الأسعار في الأسواق وذلك في حالة عدم السرعة في الإفراج عن هذه البضائع.

وتوقع التجار مزيدا من الارتفاع في الأسعار في حالة عدم الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ في أقرب وقت.

وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لمصر ومعظم دول العالم، نظرا لحجم التجارة الكبير الذي بين الصين والعالم.

وبحسب بيان لشعبة المستوردين في يناير الماضي، تستورد مصر نحو 25 إلى 27% من احتياجاتها من الصين بما يقدر بـ15 أو 16 مليار دولار سنويًا، وتعد من كبرى الدول الموردة لمصر في كل الأنشطة والقطاعات التجارية والصناعية.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن واردات مصر من الصين زادت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي إلى 9.582 مليار دولار مقابل 9.464 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 1.2%.

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