القابضة للأدوية تدرس موقف نقص المواد الخام بسبب أزمة كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

تدرس شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، موقف نقص المواد الخام، بسبب أزمة انتشار موقف كورونا.

وقال الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الجمهورية للأدوية، التابعة لقطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن شركته طلبت تقاريرا من الشركات المنتجة التابعة للقابضة، بشأن النواقص المحتملة في توريدات المواد الخام، لبحث سبل توفيرها.

وأضاف أن شركتي إنتاج أفادت بوجود عجز محتمل في المواد الخام التي تعتمد عليها لتصنيع بعض الأصناف الدوائية، لكنه لم يفصح عن اسم الشركتين أو الأصناف.

"تلقينا تقريرا من شركتين، ويتبقى 6 شركات، ستكون لدينا صورة واضحة عن حجم الأزمة في كل شركة وعلى مستوى القابضة بشكل عام يوم الأربعاء المقبل" بحسب ما قاله ستيت.

وتعمل شركة الجمهورية بشكل أساسي على توفير الأجهزة والمستلزمات والكيماويات الدوائية والصيدلية لشركات الأدوية التابعة للقطاع الأعمال العام، وهي 8 شركات منتجة، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص، ومصانع القوات المسلحة ومستشفياتها.

وتستورد الشركة كل ما يُستخدم كمواد خام لتصنيع الأدوية في الشركات الحكومية (الأسبرين وأدوية السكر، والفيتامينات، فلاتر كلى، وسرنجات آمنة، أنابيب أكسجين) لدينا حقوقا حصرية في استيراد مواد خام لبعض الأدوية مثل "المواد المخدرة" التي تدخل ضمن أدوية الجدول، بالإضافة إلى استيراد الأجهزة والمستلزمات وتنفيذ منظومة الشراء الموحد.

وتدرس الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة التي تصنع الأدوية وهي 8 شركات كيف يمكن أن يكون حجم التأثر، وحجم المخزون لدى الشركات، ومدى الاحتياج لمواد خام ولأي صنف، وهل هذا الصنف له بدائل أم لا.

وكان رئيس الشركة، قال في حوار سابق لمصراوي، إنه في حال اكتشاف عجز محتمل في أصناف دوائية معينة ستبحث الشركة المسؤولة عن توريد المواد الخام، سبل توفيرها، إما من أسواق بديلة للصين، أو إمكانية استيراد منتج نهائي حال كان الدواء ضروريا وعاجلا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضي، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت وجود أزمة في صناعة الدواء بمصر بسبب كورونا سواء بتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين أو لأي أسباب أخرى.

وقالت الوزارة، بحسب البيان، إن هناك توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من الأدوية المختلفة، مُشيرةً إلى "نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تسجيل 367 إصابة بفيروس "كورونا" خارج حدود الصين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات خارج الصين إلى 1769 حالة.

وأكدت المنظمة في بيان أنه تم تسجيل إصابات بهذا الفيروس في 28 دولة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة بسببه خارج الصين.

وتبقى الصين أكثر الدول تضررا من انتشار فيروس "كورونا" حيث بلغ عدد الوفيات هناك 2445 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 77 ألف شخص.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الصينية أن 22.8 ألف مصاب تم علاجهم وشفاؤهم من هذا الفيروس.

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