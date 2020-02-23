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10 جنيهات تراجعا في سعر كرتونة البيض خلال أسبوع

01:24 م الأحد 23 فبراير 2020
10 جنيهات تراجعا في سعر كرتونة البيض خلال أسبوع

بيض

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض تراجع بنحو 10 جنيهات مع بداية الأسبوع مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي.

وأصاف السيد، أن سعر الكرتونة بالمزرعة يصل إلى 26 جنيها اليوم مقابل 36 جنيها الأسبوع الماضي.

تباع في الأسواق إلى نحو 32 جنيها مقابل 42 جنيها الأسبوع الماضي.

وأرجع السيد، تراجع أسعار البيض إلى ضعف الطلب على الشراء خلال الأسبوع الماضي.

و سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة 26 جنيها، لتباع في الأسواق بنحو 30 جنيها، بحسب السيد.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو 32 جنيها بالمزرعة، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيها.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر الكتكوت يستقر بين 9 جنيهات و12 جنيهًا بحسب الشركة التي يربى بها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

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