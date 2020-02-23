3 مؤسسات مصرفية تطلق أكاديمية لتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال

كتبت- منال المصري:

أطلق بنك الإسكندرية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والعهد المصرفي المصري أكاديمية"Business club Academy" بهدف توفير التدريب المتخصص لأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.

وتهدف الأكاديمية إلى تنظيم أكثر من 50 ورشة عمل ودورة تدريبية متخصصة تمتد على مدار 18 شهرًا لأكثر من 1700 مشترك سيتم تنفيذها في القاهرة والإسكندرية والدلتا والصعيد.

وتتضمن الدورات موضوعات تركز على الحوكمة وتكنولوجيا حلول الدفع وإدارة الجودة والبيئة والاقتصاد الرقمي والشمول المالي .

وقال دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن هذه الأكاديمية تتماشى مع استراتيجية البنك لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الأكاديمية تهدف أيضًا إلى مساعدة أصحاب هذه المشروعات على المهارات التنظيمية والتسويقية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات بشكل أفضل والمساهمة في تعزيز قدرتهم التنافسية والإنتاجية .

ويتولي المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي بتقديم الدعم الفني لعملاء بنك الإسكندرية في هذه المشروعات كما يركز على الدعم الفني لتحسين الإجراءات القائمة والمنتجات وتجربة العملاء والخبرة لموظفي بنك الاسكندرية .

وقال فالديس فيتكوسكاس، مساعد مدير عام لقطاع أعمال الشمول المالي لمصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل أمرا بالغ الأهمية في نمو الاقتصاد، مؤكدا إلتزام مصرفه بدعم الجهود المصرية في تطوير خبرات البنوك الحكومية .

وتتضمن اتفاقية التعاون بين بنك الاسكندرية وبنك EBRD خط ائتمان مقدم من الأوروبي لإعادة الإعمار بقيمة 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة بالإضافة إلى تقديم البنمك خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار لبنك الإسكندرية لتمويل برنامج تسهيل التجارة.

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد قد شارك في العديد من الأنشطة وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري لتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوة بين المصرفيين وهذه المشروعات.

وأكد نصير أن التعاون مع بنك الإسكندرية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق ««Business Club Academy يعزز استراتيجية المعهد المصرفي المصري في دعم نمو أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير دوره كمركز للمعرفة.