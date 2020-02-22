"حماية".. بنك ناصر يطلق حسابًا بنكيًا للأشخاص عديمي وناقصي الأهلية

كتبت- ياسمين سليم:

أطلق بنك ناصر الاجتماعي حسابًا بنكيًا تحت اسم "حماية" للأشخاص عديمي وناقصي الأهلية، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي، التابع لها البنك اليوم السبت.

وقال البيان إن وزارة العدل وافقت على طلب البنك بالانضمام إلى المنظومة والتي تمكن الأولياء والأوصياء والوكلاء عن هذه الفئة التعامل في شأن تلك الأموال من خلال كافة الأوعية الادخارية والحسابات المصرفية المعمول بها لدى البنك سواء كانت حساب جاري أو دفتر استثماري وودائع استثمارية لآجل.

وقالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في البيان إنه البنك يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع بلا استثناء ولا سيما حماية الأسرة المصرية.

وأضافت أنه أصبح من الطبيعي أن يمتد دوره بالاشتراك في منظومة إيداع وإدارة أموال عديمي وناقصي الأهلية أو الغائبين وما في حكمهم وذلك بتدشين "حساب حماية".

وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن الحساب ينقسم إلى شقين الأول عبارة عن حساب جاري "دفتر استثماري تحت الطلب وقد حقق البنك تفوق ملحوظ علي سائر البنوك العاملة في مصر.

ويحصل هذا الحساب على أعلى عائد تنافسي بمصر يقدر بـ 12.5% سنويا، وسوف يتم منح هذا الحساب 0.5% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي لميزانية البنك، بحسب فاروق.

وقال إن الشق الثاني يقدم أوعية ادخارية ذات العوائد الشهرية والربع سنوية والسنوية والتي تتراوح العائد عليها ما بين 10.5% وحتى 12.75% هذا بالإضافة إلى تخصيص موظف مختص داخل كل فرع من فروع البنك والتي تبلغ 94 فرعا منتشرة في كافة محافظات الجمهورية لتقديم الخدمة لهم ويمكن لهذه الفئة التعامل من منظومة الصراف الآلي المنتشرة في فروع البنك.

وبحسب فاروق فإن تلك الفئة سوف تحصل على كافة الإمتيازات الموجودة ببرامج الحماية الاجتماعية المعمول بها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي مثل برامج حماية ذوي الاعاقة ودور الرعاية ومبادرة حياة كريمة.

وقال إنه سيتم تعامل هذه الفئات من خلال ماكينات الصارف الآلي لكافة بنوك مصر المنتشرة بربوع الجمهورية والبالغ عددها 11754ماكينة مما يدمج هذه الفئات ضمن منظومة الشمول المالي.