نيفين جامع: 130 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا في 11 شهرا



كتبت- شيرين صلاح:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2019 بلغ 130 مليون دولار، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع الأول لمجلس الاعمال المصري البيلاروسي المشترك ومنتدى الأعمال الخامس، أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل السلع الهندسية والاليكترونية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة.

وترأست جامع ونظيرها البيلاروسيا فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار الاجتماع الأول لمجلس الاعمال المصري البيلاروسي المشترك ومنتدى الأعمال الخامس والذي استضافته القاهرة بمشاركة كافة أعضاء المجلس من الجانبين وبحضور عدد كبير من رؤساء كبريات الشركات المصرية والبيلاروسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الماضية شهدت تدشين العديد من الشراكات الصناعية بين مصر وبيلاروسيا في مجالات التجميع والتصنيع المشترك للشاحنات والجرارات والمحركات واللوادر، مشيرة إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بهدف مضاعفة ارقام التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت حرص الحكومة المصرية على تذليل كافة العوائق التي تواجه الاستثمارات المشتركة، لافتةً إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر خلال شهر ديسمبر الماضي والخاص بتضمين بند المنشأ البيلاروسي لتوريد منتجات ضمن المناقصات المصرية يتيح فرص تسويق متميزة للانتاج المصري البيلاروسي المشترك.

وحضر الفعاليات اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربىي، هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وفيتالي فوفوك رئيسا الجانبين المصري والبيلاروسي بمجلس الاعمال المشترك.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك فرصا واعدة يتيحها السوق المصري للشركات البيلاروسية للمشاركة في المشروعات الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناه السويس، ومشروعات بناء المدن الجديدة والطرق والسكك الحديدية والاستصلاح الزراعي، كما أن هناك أيضاً فرصا استثمارية مشتركة واعدة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإفريقية.

وقال فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكارات البيلاروسي، أن مصر وبيلاروسيا ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية استراتيجية من شأنها المساهمة في تعزيز أطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري لمستويات متميزة، مشيراً إلى استعداد بيلاروسيا لدعم الصناعة المصرية من خلال إنشاء مشروعات صناعية مصرية بيلاروسية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية البيلاروسية الكبيرة للصناعة المصرية.

وأضاف أن بيلاروسيا تحتاج إلي تعزيز وارداتها الحالية من مصر التي تقتصر على الملابس والأدوات المنزلية والاثاث والدهانات لتطرق أبواب قطاعات جديدة مثل الخضر والفاكهة والأدوية، فضلاً عن تطوير التعاون في مجال السياحة وإقامة مصانع ومشروعات مشتركة بين البلدين.

وأضاف ان الجانب البيلاروسي مهتم بالتصدير لدولة قارة إفريقيا والشرق الاوسط من خلال مصر، داعياً الشركات المصرية للمشاركة في معرض "بيل أجرا" المتخصص في ماكينات التصنيع الزراعي الذي سينعقد خلال شهر أبريل في بيلاروسيا.

وقال إبراهيم العربى رئيس إتحاد الغرف التجارية، إن مصر تمتلك أكبر سوق استهلاكي في قارة أفريقيا والوطن العربى، يتضمن 100 مليون مستهلك، كما تمتلك موقع جغرافي متميز يمثل معبر للتجارة العالمية حيث تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية.

وأشار العربي إلى أن مصر ستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 2,7 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة والتي تشمل دول الإتحاد الأوروبى ودول الإفتا، ودول الكوميسا، ودول منطقة التجارة العربية، ودول الميركوسور والولايات المتحدة الامريكية، وذلك بدون حصص أو جمارك إلى جانب إمكانية الوصول لهذه الدول من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة تتكامل مع طرق قارية عابرة.

وأضاف أحمد كيلاني، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، أن التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا مدفوع بالدعم السياسي من زعيمي البلدين الذي ساهم في الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين فضلاً عن زيادة الاستثمارات المشتركة التي تتركز في نحو 19 مشروع مشترك في مختلف مجالات الصناعة والتعليم والعلوم.

وأشار فيتالي فوفك، رئيس شركة ماز للشاحنات والاتوبيسات ورئيس الجانب البيلاروسي بمجلس الأعمال المشترك، إلى أن بيلاروسيا تسعي حاليا لإقامة منطقة صناعية بيلاروسية على الأراضي المصرية، الأمر الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وبيلاروسيا.

وقال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المنطقة تقع على مساحة 460 مليون متر وتضم حتى الان 247 شركة عاملة حاليا يعملون من خلال 14 مطور صناعي باستثمارات تصل الى حوالي 17 مليار دولار ، واتاحت حوالى 70 الف فرصة عمل.

وأوضح ان المنطقة الإقتصادية تضم ست موانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط وأربع مناطق اقتصادية، منوهاً إلى أن من أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية، إلي جانب خلق بيئة عمل مواتية تشجع المستثمرين، لإنشاء شركات في المنطقة والاستفادة من جميع المزايا والحوافز التى تتمتع بها المنطقة .