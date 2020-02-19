إيجوث تقترض 400 مليون جنيه من البنك الأهلي لتطوير قصر المينا هاوس

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" قرضا بقيمة 400 مليون جنيه مع البنك الأهلي لتمويل تطوير مبنى قصر المينا هاوس.

وحضر التوقيع ميرفت خطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي.

ووقع الاتفاق شريف بنداري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيجوث وشريف رياض رئيس الائتمان المصرف بالبنك الأهلي.

وقال بنداري، في البيان إن التمويل يأتي ضمن مبادرة دعم السياحة التى أعلنها البنك المركزي، مشيرًا إلى الشركة تسعى جاهدة لإتمام الأعمال خلال الربع الأخير من العام الحالي لتواكب افتتاح المتحف الكبير.