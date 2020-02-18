شعبة الملابس تتوقع ارتفاع أسعار الملابس الصيفية بسبب فيروس كورونا

كتبت- شيرين صلاح:

توقع يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الملابس الصيفية بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال الموسم المقبل، نتيجة توقف الحياة التجارية في الصين نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف زنانيري، أن توقف الحياة التجارية بالصين سينعكس على سوق الملابس الجاهزة وسيؤدى إلى ارتفاع الأسعار.

وتسبب انتشار الفيروس بالصين في إغلاق عدد كبير من المصانع والشركات، كما توقفت حركة الطيران من وإلى الصين للحد من انتشار الفيروس، وهو ما أثر على التجارة بين الصين ودول العالم ومن بينها مصر.

وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد ليبلغ 1868 بنهاية أمس، إضافة إلى أكثر من 72 ألف مريض في جميع أنحاء العالم.

وذكر زنانيري، أن الملابس الصيفية ستطرح في الأسواق منذ بداية شهر مارس المقبل، متابعا أن المحلات تحتاج إلى استيراد البضاعة قبل شهر على الأقل استعدادا لطرحها بالأسواق.

وتابع الزنانيري أن البضاعة التي تم استيرادها من الأقمشة والملابس الجاهزة من الصين محجوزة بالموانئ المصرية لعدم اكتمال الأوراق المطلوبة لها من السفارة المصرية أو الغرفة التجارية بالصين.

وتكدست الموانئ بحاويات البضائع التي تم استيرادها من الصين خلال الفترة الماضية نتيجة نقص بعض الأوراق الخاصة بعملية الاستيراد نتيجة توقف العملية التجارية في الصين، بحسب مستوردون تحدثوا لمصراوي سابقًا.

وذكرت شعبة المستوردين أنها تقدمت بمذكرة للجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية لمخاطبة وزارة المالية ومصلحة الجمارك بالإفراج عن البضائع مقابل التحفظ أو أخذ تعهد على المستوردين باستكمال المستندات خلال فترة يتم الاتفاق عليها لضمان تفادي غرامات الأرضيات التي تزيد من تكلفة السلع.

وتنتج مصر نحو 60% من الملابس الجاهزة، بينما تستورد ملابس جاهرة وأقمشة بنسبة تتراوح بين 35 و40% من عدد من الدول من بينهم الصين، بحسب يحيى زنانيري.

وبحسب بيان لشعبة المستوردين في يناير الماضي، تستورد مصر نحو 25 إلى 27% من جميع احتياجاتها من الصين بقيمة تقدر بـ 15 أو 16 مليار دولار سنويا، وتعد من كبرى الدول الموردة لمصر في كل الأنشطة والقطاعات التجارية والصناعية.

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