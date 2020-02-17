وزير الاتصالات: "كداب اللي يقولّك السيستم واقع.. ومصر السادس إفريقيًّا في سرعة الإنترنت"

كتب - علاء حجاج:

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات عن زيادة متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر خلال شهر يناير الماضي إلى 28.78 ميجا بايت مقارنة بـ 5.7 ميجا بايت في يوليو 2018.

وأوضح طلعت، خلال كلمته بجمعية اتصال، أن مصر تحتل حاليًّا المركز السادس إفريقيًّا في متوسط السرعة بدلاً من المركز الـ 40 خلال العام الماضي، مؤكدًا أن استثمارات تطوير البينة التحتية للاتصالات بلغت 1.6 مليار دولار.

وأكد وزير الاتصالات أن تلك القياسات تأتي من شركات متخصصة في قياسات خدمات الإنترنت حول العالم.

وقال طلعت إن كافة الجهات الحكومية أصبحت مربوطة بكابلات فايبر وبالتالي لا يمكن أن يتعطل السيستم " الموظف اللى يقول السيستم واقع متصدقوش".