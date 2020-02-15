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وزيرة الصناعة تعيد إحياء استراتيجية السيارات وتضيف لها محور "الكهربائية"

01:22 م السبت 15 فبراير 2020
وزيرة الصناعة تعيد إحياء استراتيجية السيارات وتضيف لها محور "الكهربائية"

مصنع للسيارات

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت، إن الوزارة على وشك الانتهاء من المراجعة القانونية لاستراتيجية دعم وتشجيع صناعة السيارات.

وأضافت أن الوزارة ستعرض ملف الاستراتيجية على مجلس الوزراء في أقرب وقت.

وقالت إنها عرضت ملامح الاستراتيجية على الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام، بعد إضافة محور جديد عن السيارات الكهربائية.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تتضمن إنشاء صندوق لتنمية صناعة السيارات، وأنه تم التوافق عليها.

وقالت "قد نقدمها لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري".

وتعمل الحكومة منذ عدة سنوات على إعداد استراتيجية للسيارات من أجل تشجيع الصناعة المحلية خاصة بعد تطبيق "زيرو" جمارك على السيارات الأوروبية والمنافسة الشديدة مع السيارات المستوردة.

ولم تر هذه الاستراتيجية النور حتى الآن رغم حديث الوزارة عن إعدادها منذ سنوات.

نيفين جامع صناعة السيارات مجلس الوزراء

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