أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي مرتضى منصور أسعار الذهب فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص عمرو دياب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

"داو جونز" يتخطى 30 ألف نقطة.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

01:25 ص السبت 05 ديسمبر 2020
"داو جونز" يتخطى 30 ألف نقطة.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 74ر248 نقطة، أو8ر0% ، ليصل إلى 26ر30218 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 40ر32 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 12ر3699 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 05ر87 نقطة ، أو 7ر0% ، ليصل إلى 23ر12464 نقطة.

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الرئيسية مؤشر داو جونز الصناعي الأسهم الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 117583

    عدد المصابين

  • 103191

    عدد المتعافين

  • 6732

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 65436218

    عدد المصابين

  • 45308476

    عدد المتعافين

  • 1509823

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تراجع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا