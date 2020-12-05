"داو جونز" يتخطى 30 ألف نقطة.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 74ر248 نقطة، أو8ر0% ، ليصل إلى 26ر30218 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 40ر32 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 12ر3699 نقطة.
وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 05ر87 نقطة ، أو 7ر0% ، ليصل إلى 23ر12464 نقطة.
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