"داو جونز" يتخطى 30 ألف نقطة.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 74ر248 نقطة، أو8ر0% ، ليصل إلى 26ر30218 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 40ر32 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 12ر3699 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 05ر87 نقطة ، أو 7ر0% ، ليصل إلى 23ر12464 نقطة.