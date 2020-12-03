أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزيرة التخطيط: معدل الفقر انخفض لأول مرة منذ 1999

10:41 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
وزيرة التخطيط: معدل الفقر انخفض لأول مرة منذ 1999

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتبت – شيماء حفظي:
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن بحث الدخل والإنفاق خلال العام المالي الماضي 2019-2020، به مؤشرات إيجابية، حيث انخفض معدل الفقر لأول مرة منذ العام 1999 – 2000 إلى 29.7%، مقابل 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، وانخفضت نسب الفقر في جميع المناطق في ريف الوجه البحري ويليه ريف الوجه القبلي.
وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن من بين المؤشرات الإيجابية انخفاض نسبة الفقر المدقع إلى 4.5% مقابل 6.2% قبل عامين، وارتفاع متوسط الدخل الأسري إلى 69 ألف جنيه مقابل 60 ألف جنيه في العام المالي 2017-2018 بزيادة حوالي 15%.
إن نتائج بحث الدخل والإنفاق، يساهم في تحديد الفجوات التنموية في المحافظات، وتوفير البيانات التي يتم عليها قياس مستويات الإنفاق الاستهلاكي للأسرة والفرد والعوامل المؤثرة عليه والتعرف على بنود الإنفاق والذي تعتمد عليه الدولة لحساب متوسطات الأسعار والتضخم.

معدل الفقر هالة السعيد وزارة التخطيط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116724

    عدد المصابين

  • 102949

    عدد المتعافين

  • 6694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 64725137

    عدد المصابين

  • 44808528

    عدد المتعافين

  • 1496711

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا