وزيرة التخطيط: معدل الفقر انخفض لأول مرة منذ 1999

كتبت – شيماء حفظي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن بحث الدخل والإنفاق خلال العام المالي الماضي 2019-2020، به مؤشرات إيجابية، حيث انخفض معدل الفقر لأول مرة منذ العام 1999 – 2000 إلى 29.7%، مقابل 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، وانخفضت نسب الفقر في جميع المناطق في ريف الوجه البحري ويليه ريف الوجه القبلي.

وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن من بين المؤشرات الإيجابية انخفاض نسبة الفقر المدقع إلى 4.5% مقابل 6.2% قبل عامين، وارتفاع متوسط الدخل الأسري إلى 69 ألف جنيه مقابل 60 ألف جنيه في العام المالي 2017-2018 بزيادة حوالي 15%.

إن نتائج بحث الدخل والإنفاق، يساهم في تحديد الفجوات التنموية في المحافظات، وتوفير البيانات التي يتم عليها قياس مستويات الإنفاق الاستهلاكي للأسرة والفرد والعوامل المؤثرة عليه والتعرف على بنود الإنفاق والذي تعتمد عليه الدولة لحساب متوسطات الأسعار والتضخم.