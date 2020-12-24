المالية تطالب تجار "مايغلاش عليك" بسرعة تقديم مستندات صرف مستحقاتهم

كتب- مصطفى عيد:

طالبت وزارة المالية التجار الذين شاركوا في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري "مايغلاش عليك" المنتهية في 25 نوفمبر الماضي، سرعة موافاتها بالمستندات المطلوبة لصرف مستحقاتهم مما قررته الخزانة العامة للدولة من دعم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الخميس، إن المستندات المطلوبة من التجار المشاركين في هذه المبادرة تتضمن رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الحسابات البنكية التي يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.

وكانت الحكومة أطلقت المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى "مايغلاش عليك" في يوليو الماضي، بهدف كسر حالة الركود وتنشيط السوق وتحفيز الطلب على المنتج المحلي ورفع القدرات الشرائية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات من الصنَّاع والتجار تصل إلى 20%، وفقا للبيان.

كما كانت تتضمن المبادرة خصما إضافيا على أسعار السلع تتحمله الخزانة العامة للدولة لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 10% إذا كانت تخفيضات التجار والمصنعين أقل من أو تساوى 15%، ويعادل 14% إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من 15%.