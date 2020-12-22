الإحصاء: صادرات مصر لدول شرق آسيا تتراجع 6% العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت صادرات مصر لأهم دول في شرق آسيا بنسبة 6% في العام الماضي، مقارنة بعام 2018، بحسب ما ذكره بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وتناول البيان نشرة التجارة الخارجية مع بعض من دول شرق آسيا، وهم ماليزيا والصين والهند وإندونيسيا وباكستان وتايلاند وسنغافورة وبنجلاديش.

وذكر البيان أن إجمالي قيمـة الصــادرات لأهـم دول شـرق آسيـا العام الماضي بلغ 3.2 مليــار دولار عام 2019 مقابل 3.4 مليار دولار عام 2018.

وارتفعت واردات مصر من دول شرق آسيا لتصل إلى 22.5 مليار دولار عــام 2019 مقابل 21.5 مليــار دولار عام 2018 بنسبة زيــادة قدرها 4.9٪.

وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات المصرية حيث بلغت قيمتها 1.48 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.14 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 29.5٪ وكــان أهـم الأصناف التـي تم تصديرها إلـى الهند بترول خام.

وفي المرتبة الثانية الصيـن بصادرات قيمتها 545.9 مليون دولار عام 2019 مقابل 1.03 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 47.3٪ وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى الصين بترول خام.

وتصدرت الصين قائمة دول شرق آسيا المصدرة لمصر، بقيمة بلغت 1.19 مليار دولار في العام الماضي مقارنة ب، 1.15 مليار دولار في عام 2018,.

وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها من الصين المـراجل، والآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها، وفقًا للبيان.

وفي المرتبة الهنــد بما قيمته 2.93 مليار دولار عام 2019 مقابل 2.31 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 26.7٪ وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، ومنتجات كيماوية عضوية وغير عضوية، وسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها.