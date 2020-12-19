الإحصاء: 84.3 مليار دولار إيرادات مصر من السياحة خلال 10 سنوات

السياحة تمثل مصدرًا هامًا للعملة الصعبة في مصر 6

كتبت-ياسمين سليم:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن 102.8 مليون سائح زاروا مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، بإيرادات سياحية وصلت إلى 84.3 مليار دولار.

وبحسب بيانات الجهاز فإن هذه الفترة من العام 2010 وحتى العام المالي 2018-2019.

وبلغ عدد السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم 14.7 مليون سائح خلال عام 2010 مقابل 9.8 مليون سائح خلال عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 49.6%، وارتفع في العام التالي ليسجل 11.5 مليون سائح بنسبة ارتفاع قدرها 17.1%.

وسجل عدد السائحين 9.5 مليون سائح خلال عام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 17.9% عن العام السابق عليه، وبلغ العدد 9.9 مليون سائح خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4% عن عام 2013، وسجل 9.3 مليون سائح خلال عام 2015.

ووفقًا لبيانات الجهاز سجل عدد السياح في 2016 نحو 5.4 مليون سائح، وبلغ العدد 8.3 مليون سائح خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6% عن العام السابق عليه، وسجل 11.3 مليون سائح عام 2018، وبلغ 13 مليون سائح عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.8%.

وبلغ متوسط عدد السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم في الشهر 1.1 مليون سائح خلال عام 2019، وفي اليوم 36.2 ألف سائح، وفي الساعة 1.5 ألف سائح، وفي الدقيقة 25 سائح، وفقًا لبيانات الجهاز.

وأوضح جهاز الإحصاء أن السائحين الأوروبيين استحوذوا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 70.7 مليون سائح بنسبة 68.8% من إجمالي عدد السائحين، يليهم العرب 21.9 مليون سائح بنسبة 21.3%، ثم سائحين من دول أخرى 6.6 مليون سائح بنسبة 6.4 %، وأخيراً الأمريكيين 3.6 مليون سائح بنسبة 3.5%.

وبلغت قيمة إيرادات مصر من السياحة خلال الـ 10 سنوات الماضية طبقاً لبيانات البنك المركزي المصري 84.3 مليار دولار.

وسجلت الإيرادات 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2009 / 2010 مقابل 10.6 مليار دولار عام 2010/2011 واستمرت في الانخفاض في العام المالي التالي لتبلغ 9.4 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات خلال العام المالي 2012 / 2013 لتسجل 9.8 مليار دولار، وبلغت 5.1 مليار دولار خلال عام 2013/2014 بنسبة انخفاض قدرها 48%، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 7.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع 45.3%.

وسجلت 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2015 / 2016 وارتفعت في عام 2016/2017 لتسجل 4.4 مليار دولار وبلغت 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018.

وقالت البيان إن الإيرادات سجلت 12.6 مليار دولار خلال عام 2018 / 2019، وبلغت 7.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020 مقابل 6.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.8%.

وبلغ متوسط قيمة إيرادات مصر من السياحة في الشهر مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، وفي اليوم 34.9 مليون دولار، وفي الساعة 1.5 مليون دولار، وفي الدقيقة 24.2 ألف دولار.