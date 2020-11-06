التنمية الصناعية: استمرار تلقي طلبات المستثمرين على 1657 وحدة صناعية حتى 26 نوفمبر

كتبت – شيماء حفظي:

قال اللواء أ ح، مهندس محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، في بيان اليوم الجمعة، إن الهيئة تواصل تلقي طلبات المستثمرين الذين سحبوا كراسات اشتراطات الوحدات الصناعية التي طرحتها الهيئة بالمجمعات الصناعية الجديدة في 7 محافظات، حتى 26 نوفمبر المقبل.

وأوضح أن المحافظات هي (الغربية , الإسكندرية , بني سويف, الغردقة, المنيا , سوهاج, الأقصر)، وسيتم تلقي الطلبات بدءا من يوم السبت 7/11 حتى يوم 26/11 , وذلك بعد انتهاء فترة سحب الكراسات اليوم الخميس.

وأشار الزلاط، إلى إنه تيسيرا على المستثمرين فقد تم اتاحة تلقى طلبات المستثمرين بمقر الهيئة وفي فروعها بالمحافظات المشار إليها وكذا أفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات, وذلك في إطار التعاون والتنسيق بينهما.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت أكتوبر الماضي عن طرح 1657 وحدة صناعية مجهزة بـ 7 مجمعات صناعية كاملة المرافق لصغار المستثمرين , وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي, وخطة وزارة التجارة والصناعة لاقامة 13 مجمع صناعي بمحافظات الجمهورية , وقد شملت أنشطة صناعية متنوعة ,وتم إقامة الوحدات الصناعية بمساحات تتراوح بين 48 م2 و792 م2، كما يسمح الطرح للمستثمر بالحصول على أكثر من وحدة.

وقال الزلاط ‘ن المستثمر الصناعي لديه الحرية في اختيار نظام تخصيص الوحدة الصناعية سواء بنظام الإيجار بسعر رمزي او بنظام التمليك بأسعار تنافسية ، وعبر توفير آليات سداد ميسرة لثمن الوحدة الصناعية من خلال برتوكولات موقعة بين الهيئة و(8) بنوك عامة وخاصة, وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أنه لمزيد من التيسيرات تم اتاحة تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال إتاحة آليات تمويلية ميسرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.