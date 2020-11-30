قطاع الأعمال تخاطب بنك استثمار لإدارة طرح "غزل المحلة لكرة القدم" في البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة خاطبت أحد بنوك الاستثمار ليكون مستشارا لإدارة طرح ثلثي شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة.

وأضاف الوزير، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تعيين مسؤول الطرح، بعد تلقي الموافقات النهائية، لتبدأ بعدها إجراءات الترويج للاكتتاب على نسبة ثلثي الشركة وأغلبها اكتتاب عام، فيما تكون ملكية شركة غزل المحلة في شركة الكرة نحو الثلث فقط.

وكانت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير الشركات، قالت في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن شركة غزل المحلة ستتملك 99.5% من شركة نادي غزل المحلة الجديدة، وإنه تم تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم برأسمال 250 ألف جنيه.

وأضافت أن نسبة ملكية الشركة الجديدة ستتضمن 0.25% لكل من شركتي القابضة للغزل والنسيج وشركة النصر للغزل والنسيج، مشيرة إلى أن نادي غزل المحلة سيكون شركة مستقلة بحلول الموسم الرياضي المقبل.

وأوضح الوزير، أن هذه النسب التي تحدثت عنها مساعدة الوزير هي نسب ملكية التأسيس، لكن الوزارة لا تطمح في تملك الشركة الجديدة لكرة القدم، وستسير في إجراءات طرحها في البورصة، فور اكتمال الخطوات والإجراءات القانونية.

وبحسب الوزير، تستهدف الوزارة جمع نحو 100 مليون جنيه، بنسبة ثلثي رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم من خلال الطرح في البورصة، والتي يبلغ رأسمالها نحو 150 مليون جنيه، فيما يبلغ نصيب شركة المحلة الكبرى 50 مليون جنيه.

وكان الوزير أعلن الشهر الماضي، رؤية الوزارة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المالكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتطوير كرة القدم بنادي غزل المحلة على أسس علمية ومستدامة، مؤكدا أن فكرة بيع الفريق لم تكن مطروحة في أي وقت.

وتشمل رؤية الوزير، التي عرضها في وقت سابق، فصل كرة القدم عن الشركة ووضع حقوق الانتفاع بالاستاد و٣ ملاعب فرعية لمدة 20 سنة كنصيب شركة المحلة في شركة مساهمة على أن يتم طرح جزء أكبر من الأسهم لجماهير المحلة وكرة القدم مما يوفر الأموال المطلوبة لتطوير الاستاد والإنفاق على الفريق للمنافسة في الدوري الممتاز.

كما تتضمن هذه الرؤية إنشاء أكاديمية المحلة على أعلى مستوى، والاستعانة بخبيرين تم استقدامهما للمساعدة في تحديد سبل التطوير ووضع سياسة للنادي.

وشدد الوزير من قبل على أهمية الحفاظ على الفريق الصاعد مع الاستعانة بعدد محدود جدا من اللاعبين الجدد في بعض المراكز.