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خسائر العز الدخيلة للصلب تتفاقم بنسبة 54.6% في أول 9 أشهر من العام

11:45 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
خسائر العز الدخيلة للصلب تتفاقم بنسبة 54.6% في أول 9 أشهر من العام

شركة العز الدخيلة

كتبت-ياسمين سليم:

قفزت خسائر شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 54.6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة التي أرسلتها للبورصة اليوم الاثنين فإن الشركة حققت صافي خسائر بقيمة 3.48 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام مقابل 2.25 مليار جنيه خسائر خلال نفس الفترة العام الماضي.

وتراجع صافي مبيعات الشركة في أول 9 أشهر من العام إلى 22.98 مليار جنيه مقابل 29.75 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت خسائر الشركة إلى 1.17 مليار جنيه مقابل 995.4 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وانخفضت مبيعات الشركة في الربع الثالث من العام إلى 7.69 مليار جنيه مقابل 8 مليارات جنيه في العام الماضي.

وتمتلك شركة حديد عز عددا من الشركات التابعة منها شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، بنسبة مساهمة 54.59%، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة 71.07%، وشركة مصانع العز للدرفلة بنسبة مساهمة 98.91%.

خسائر العز الدخيلة شركة العز الدخيلة القوائم المالية

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