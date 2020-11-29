القاهرة- مصراوي:

دخل تحالف سعودي إماراتي في مفاوضات مشتركة للاستحواذ على شركة آمون للأدوية "آمون فارما" المملوكة لشركة بوش هيلث كوز العالمية، في مصر، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.

والتحالف مكون من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة القابضة الإماراتية (ADQ)، والتي كانت تعرف باسم أبوظبي التنموية القابضة.

وقالت مصادر لبلومبرج: إن التحالف عقد مباحثات للعمل على صفقات مشتركة في عدة مجالات منها: الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصناعة، مشيرًا إلى أن المباحثات بشأن صفقة شركة آمون مستمرة وليس هناك أي تأكيد إذا ما كانت ستؤدي إلى تنفيذ الصفقة.

وكانت بلومبرج قالت في أكتوبر الماضي: إن القابضة الإماراتية تخطط للاستحواذ على آمون فارما مقابل 700 مليون دولار.

وتعمل آمون فارما في السوق المصري منذ 25 عامًا، وتنتج 175 منتجًا دوائيًا و21 منتجًا بيطريًا، وتصدر الشركة منتجاتها إلى 28 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، وفقًا لموقع الشركة.

واشترت شركة هيلث كوز العالمية شركة آمون للأدوية في عام 2015 مقابل 800 مليون دولار.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي واحدًا من أكبر الصناديق السيادية في العالم، ولديه حصص في شركات عالمية كبرى واستثمارات متنوعة.

وشركة القابضة، هي شركة مساهمة عامة، تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها، وتضم تحت مظلتها محفظة متنوعة من كبرى الشركات التي تعمل في قطاعات الإمارة غير النفطية.