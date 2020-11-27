شعبة الملابس: 70% انتعاشا في مبيعات المحلات بسبب عروض البلاك فرايدي

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن مبيعات محلات الملابس نشطت بنسبة 70% خلال الشهر الجاري، بسبب تخفيضات وعروض البلاك فرايدي.

وبحسب حسن، فإن التخفيضات في بعض محلات الملابس خلال الشهر الجاري وصلت إلى 50% على جميع الأنواع.

وبدأت تخفيضات البلاك فرايدي من بداية شهر نوفمبر الجاري وتمتد حتى نهاية الشهر.

وأضاف حسن، أن محلات من أخرى اتبعت نظاما آخر للترويج وهو طريقة شراء الزبون عدد من القطع والحصول على أخرى مجانا، بدلا من وضع نسبة تخفيض معينة على الملابس.

واستقرت أسعار الملابس الشتوية هذا العام عند نفس مستويات العام الماضي، وفقا لقول حسن في وقت سابق لمصراوي.

وعانى قطاع الملابس من تراجع المبيعات طوال فترة الحظر الجزئي الذي نفذته الحكومة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب تحديد مواعيد مبكرة لغلق المحلات، بالإضافة إلى إقبال المواطنين خلال الفترة الماضية على شراء السلع الأساسية فقط، بحسب ما قاله رئيس الشعبة في وقت سابق.