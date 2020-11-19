اتفاق بين التأمينات والإسكان على عدم مطالبة حاجزي الإسكان الاجتماعي ببرنت تأميني
كتبت-ياسمين سليم:
أعلن الواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي إنه تم الإتفاق بين الهيئة ووزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي بعدم مطالبة راغبي حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بشهادة من التأمينات برنت تأميني أو طابعة معتمدة ببيان المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات أو الأرامل.
وقال عوض في بيان صحفي اليوم الخميس إن تلك الإجراءات جاءت انعكاسًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطن المصري.
وأضاف رئيس الهيئة أنه قد تم الاتفاق أن يتم موافاة وزارة الإسكان بالبيانات المطلوبة لحاجزي لتلك الوحدات مركزياً نيابةً عن المواطنين المتقدمين للحصول على تلك الوحدات السكنية.
وأوضح عوض أنه تم التأكيد بجميع العاملين وموظفي الهيئة بضرورة حسن معاملة الجمهور المتعاملين والمترددين عليهم والمساهمة في إعلامهم بعدم ضرورة وجود البرنت التأميني للتقديم للحصول على الوحدات السكنية.
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