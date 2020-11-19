أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

اتفاق بين التأمينات والإسكان على عدم مطالبة حاجزي الإسكان الاجتماعي ببرنت تأميني

05:27 م الخميس 19 نوفمبر 2020
اتفاق بين التأمينات والإسكان على عدم مطالبة حاجزي الإسكان الاجتماعي ببرنت تأميني

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتم

كتبت-ياسمين سليم:

أعلن الواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي إنه تم الإتفاق بين الهيئة ووزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي بعدم مطالبة راغبي حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بشهادة من التأمينات برنت تأميني أو طابعة معتمدة ببيان المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات أو الأرامل.

وقال عوض في بيان صحفي اليوم الخميس إن تلك الإجراءات جاءت انعكاسًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطن المصري.

وأضاف رئيس الهيئة أنه قد تم الاتفاق أن يتم موافاة وزارة الإسكان بالبيانات المطلوبة لحاجزي لتلك الوحدات مركزياً نيابةً عن المواطنين المتقدمين للحصول على تلك الوحدات السكنية.

وأوضح عوض أنه تم التأكيد بجميع العاملين وموظفي الهيئة بضرورة حسن معاملة الجمهور المتعاملين والمترددين عليهم والمساهمة في إعلامهم بعدم ضرورة وجود البرنت التأميني للتقديم للحصول على الوحدات السكنية.

جمال عوض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي برنت تأميني

الخبر التالى:

الأسبوع المقبل.. المالية تصرف مرتبات شهر نوفمبر لموظفي الحكومة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:واردة بشدة.. "الصحة العالمية" تكشف إمكانية الإصابة بكورونا لمرة ثانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا