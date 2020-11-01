مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع في بداية تعاملات اليوم

كتبت-شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.33% إلى مستوى 10480 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% إلى مستوى 10515 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.