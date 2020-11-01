مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع في بداية تعاملات اليوم
كتبت-شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.33% إلى مستوى 10480 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% إلى مستوى 10515 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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