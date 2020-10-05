بنك ناصر يوقع بروتوكولًا لتمويل مصروفات أكاديمية السويدي الفنية بعائد 6.5%

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سوديك تسند عقود مقاولات بأكثر من 1.7 مليار جنيه بمشروع EDNC بالقاهرة

كتبت- ياسمين سليم:

وقع بنك ناصر الاجتماعي وأكاديمية السويدي الفنية في مجال التعليم الفني المبتكر، بروتوكول تعاون اليوم الاثنين لتوفير منح وتمويلات للأكاديمية.

وقال بيان من وزارة التضامن، التابع لها البنك إن هدف البروتوكول توفير تمويلات ميسرة لتمويل المصروفات التعليمية للطلبة الملتحقين بالأكاديمية بعائد 6.5% بدون مصاريف إدارية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان صحفي إن العميل (ولي أمر الطالب) سيسدد هذا القرض خلال فترة الدراسة.

وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للبنك، إن البنك يقدم تمويلًا للمصروفات الدراسية لعدد 350 طالبًا من موارد البنك بمحفظة إجمالية 52 مليون و500 ألف جنيه لتمويل المصروفات الدراسية للطلبة الملتحقين بالبرنامج.

وتصل فترة سداد التمويل إلى 3 سنوات ويصل متوسط قيمة القرض 30 ألف جنيه بحسب تكلفة تعليم المرشحين بواقع 10,000 جنيه سنويا لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لعشماوي.

وقال إنه سيتم احتساب القسط الشهري للعميل ابتداء من الشهر التالي لتسجيل القرض بالبنك، بالإضافة إلى منح بوليصة تأمين على الحياة للطلبة وربط وديعة باسم الطالب بقيمة الدفعات المؤجلة ويستحق عنها العوائد التراكمية في نهاية مدة التعليم بالأكاديمية.