وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من إنشاء أكبر مصنع للغزل بالعالم في المحلة نهاية 2021

كتبت - شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك توجيه لتسريع عملية الإنشاءات بالمصانع الجديدة وبينها أكبر مصنع للغزل في العالم والذي يتم إنشاؤه في مدينة المحلة.

وأوضح الوزير، في تصريحات على هامش احتفالية تكريم فريق غزل المحلة، أمس، أنه كان من المقرر انتهاء الأعمال الإنشائية بالمصنع الجديد بغزل المحلة في سبتمبر 2021، لكن وتيرة العمل الحالية لن نستطيع الانتهاء في هذا الموعد، وخلال الفترة المقبلة، سنرفع عدد ساعات العمل ليتم الانتهاء منه في نهاية 2021.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم متابعة العمل في المصنع بشكل أسبوعي، لتسليمه في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، موضحًا "نأمل أن ينتهي المشروع الكامل لإصلاح قطاع الغزل والنسيج، بنهاية 2022، من خلال تحديث الماكينات والمعدات، ورفع كفاءة المنتجات وتخصيص 4 مراكز تصدير متخصصة".

وتعتمد خطة تطوير الغزول والنسيج على استخدام الأقطان طويلة التيلة التي تنتجها مصر، من خلال إنتاج 4 منتجات تامة الصنع يتم تصديرها وتسويقها خارجيا، من خلال عروض يجلبها مسوقين متخصصين من السوق الأوروبي.

وأضاف "زرعنا العام الجاري مليون قنطار وهذا رقم منخفض، نستهدف العام المقبل أن يتم حلج جميع الأقطان طويلة التيلة في محالج الشركات بعد تطويرها ثم ندخل بعدها مرحلة الغزول، وهذه ستكون وفقا للطلبات التي نتلقاها".

وأشار إلى أن مركز تدريب غزل المحلة، يستهدف تدريب 50 ألف شخص، مسؤوليتهم تدريب عمال الشركة.

وتستهدف خطة الطوير، تحويل شركات الغزل والنسيج من الخسار للربح، وتتضمن توريد معدات حديثة وماكينات متطورة، ودمج شركات النشاط الواحد، واستغلال الأصول غير المستغلة في الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأوضح الوزير، أن الخطة تستهدف أن يتم تحويل خسائر شركات الغزل والنسيج من خسارة بنحو 2.3 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه ربح خلال 3 سنوات تشغيل بعد التطوير، وهذا يعني أنه سيكون بعد 5 سنوات من الآن.