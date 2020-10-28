اتفاقية تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وجوجل لتدريب 30 ألف شاب على الذكاء الاصطناعي

كتب-علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر الفيديوكونفرنس توقيع اتفاقية تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات ITI وشركة جوجل العالمية لإطلاق "برنامج الذكاء الاصطناعي وبناء قدرات تعلم الآلة".

ويهدف البرنامج تدريب نحو 30 ألف متخصص في البرمجيات من خريجي وطلاب تخصصات هندسة البرمجيات وعلوم الحاسب على أدوات وعمليات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من معالجة اللغة الطبيعية ورؤية الحاسوب والتحليلات التنبؤية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

ووقع اتفاقية التعاون هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، ومات بريتن رئيس شركة جوجل لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ويهدف البرنامج إلى تدعيم الجيل القادم من مهندسي الحاسبات ومطوري البرمجيات في مصر بالمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات الحالية باستخدام تقنية تعلم الآلة وذلك على كافة المستويات (المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين).

كما سيتمكن المتدربون على مدار 18 شهرًا من اجتياز برنامج متكامل من الدورات والاختبارات العملية التي تقدمها منصة Qwiklabs للتدريب عبر الإنترنت وذلك تحت قيادة خبراء متميزين من شركة جوجل ومن شركاء رئيسيين آخرين.

وتتضمن الاتفاقية خطة تشغيل المستوى الأول والذي يستهدف تدريب 25 ألف متدرب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على أن يتم استكمال أعمال التدريب في المرحلة الثانية التى ستتضمن كلاً من المستويين الثاني والثالث والتى ستستهدف فور إطلاقها عدد 3 آلاف لكل مستوى ليصل إجمالى عدد المستفيدين إلى ما يزيد عن 30 ألف مستفيد.

وقال وزير الاتصالات إن التعاون مع شركة جوجل العالمية يعد إضافة لبرامج التدريب التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها لبناء قدرات الشباب؛ حيث ستسهم الاتفاقية فى اتاحة برامج التدريب المتخصص لنحو 30 ألف شاب؛ معربا عن تقديره لجهود الشركة وعن تطلعه الى لقاء نماذج من الشباب من خريجي هذه المبادرة عقب انتهائهم من التدريب.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات الندوة الافتراضية "ما بعد كوفيد 19، وتبنى التكنولوجيات الحديثة للانطلاق الاقتصادى" والتي نظمتها شركة جوجل ضمن أنشطة مبادرة "انطلق بقوة مع جوجل" Grow Stronger with Google التي أطلقتها الشركة العالمية لدعم الأنشطة التجارية الصغيرة والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحضر الندوة الافتراضية؛ رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وغادة شلبى نائبة وزير السياحة، وجوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة في مصر، وهشام الناظر مدير شركة جوجل في مصر، وعدد من أعضاء كل من السفارة المصرية في الولايات المتحدة الامريكية، والسفارة الأمريكية في مصر.