كيف تتوزع 1657 مصنعا طرحتها الحكومة لصغار المستثمرين على 7 محافظات؟ (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، طرح 1657 وحدة صناعية في 7 مجمعات صناعية بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر.

ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة على امتلاك أو استئجار وحدات صناعية متنوعة الأنشطة والمساحات وكاملة المرافق والخدمات بالعديد من المحافظات.

وتتوزع الوحدات الصناعية المطروحة على المحافظات السبع وفقا للإنفوجرافيك التفاعلي التالي، بحسب بيانات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

وبحسب نيفين جامع، سيتم تخصيص هذه الوحدات للشباب وصغار المستثمرين بنظام الإيجار أو التمليك مع تقديم تسهيلات بنكية متنوعة، ويتراوح سعر كراسة الشروط يتراوح بين 300 و500 جنيه.

وذكرت أنه يمكن الحصول على كراسات الشروط من خلال فروع هيئة المجمعات الصناعية وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظات السبع، حيث تتاح حتى يوم الاثنين 2 نوفمبر المقبل.

وأوضحت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات سيقدم كافة أوجه الدعم والمساعدة لأصحاب تلك الوحدات حال تخصيصها، حيث سيتم مساعدتهم في استخراج المستندات القانونية والتراخيص، كما سيتاح تمويلات ميسرة لشراء الآلات والمعدات وتوفير السيولة المالية اللازم لبدء المشروع وذلك طبقا للشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز هذه المجمعات الصناعية على أعلى مستوى حيث تتوافر بكل مجمع منطقة للخدمات تشمل (مبانٍ إدارية - معارض - مسجد - منافذ بيع وسوبر ماركت - بنك - مطعم وكافيتريا).

وقالت جامع إن كافة المباني والوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية مع واجهات معمارية حديثة متميزة، وكل الوحدات كاملة التشطيب والمرافق حيث يوجد لكل وحدة منطقة للشحن والتحميل ومجهزة بنظام إطفاء حريق مع وجود نظام أمني متكامل.