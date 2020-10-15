الحديد والصلب المصرية تعين علي عبدالمحسن عضوا منتدبا تنفيذيا

كتبت – شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، على تعيين المهندس علي عبدالمحسن علي، عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنه بالإشارة إلى المادة 21 بالقانون 185 لسنة 2020 وبناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 12 أكتوبر 2020، فقد قرر المجلس بالإجماع اختيار المهندس علي عبدالمحسن عضو مجلس إدارة منتدب تنفيذي وتحديد راتب شهري مقطوع بمبلغ 33 ألف جنيه خالصة الضرائب والتأمينات.

وكانت شركة الحديد والصلب، قالت في بيان سابق، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قبلت استقالة مجلس إدارة الشركة السابق، اعتبارا من 6 أكتوبر 2020 وإعادة تشكيل المجلس لحين العرض على الجمعية العامة للشركة.

وتضمن التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة الحديد والصلب تعيين فاروق بدوي رئيسا غير تنفيذي و3 أعضاء بمجلس الإدارة.