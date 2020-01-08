الشرقية للدخان تطرح قطعة أرض بالقرية الفرعونية للبيع في مزاد

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة الشرقية للدخان، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها ستعقد جلسة مزاد علني بنظام المظاريف المغلقة لبيع قطعة أرض في القرية الفرعونية الشهر المقبل.

وأوضحت الشركة، أنها ستعقد الجلسة يوم 6 فبراير المقبل، بفندق سويس إن، لبيع قطعة أرض بمساحة 3234 متر مربع، ضمن خط استغلال الأصول غير المستغلة.

وأشار إعلان الشركة إلى أن الأرض تصلح لكافة الأنشطة، وأنها ستقدم تسهيلات في السداد لمدة 3 سنوات.

والشرقية للدخان، تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك نسبة 50.5% من أسهم الشرقية للدخان بعد أن تم طرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة في مارس الماضي.

وتحتكر الشرقية للدخان، صناعة التبغ والسجائر في السوق المحلي.