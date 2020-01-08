وزير البترول: تدريب شباب القطاع بالخارج يكسبهم خبرات فعلية

كتب- مصطفى عيد:

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مجموعة من أعضاء برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة لإعداد القيادات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء، انتهى الشباب من البرنامج التدريبي المتقدم بالتعاون مع شركة بيكر هيوز الأمريكية لمدة 3 أشهر في مواقع عملها الخارجية بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وايطاليا وألمانيا والامارات.

واستهدف التدريب تعزيز مستوى المهارات العلمية والعملية وخبرات الكوادر الشابة من خلال الانخراط في بيئة عمل الشركة واكتساب خبرات فعلية في مواقع عملها المختلفة.

وأكد الملا خلال اللقاء الذى حضره أعضاء البرنامج البالغ عددهم 25 من شباب العاملين بقطاع البترول أن وزارة البترول تهدف من خلال البرنامج إلى بناء مجموعة من الكفاءات المؤهلة القادرة على تولي المسئولية في المستقبل.

وأشار إلى أهمية دور الشركاء الأجانب في دعم هذا البرنامج الذي يمثل نموذجا للشراكة المتميزة التي يحظى بها قطاع البترول مع شركائه من شركات البترول العالمية لما بذل فيه من جهود مشتركة لوضع إطار مناسب للشباب للعمل والتميز وخوض تجارب جديدة فى كافة المجالات الفنية والادارية.

وأضاف الوزير أن الثقافات والتجارب التى يخوضها شباب المتدربين في بيئات العمل خارج مصر ستعود بالنفع على قطاع البترول المصري لما سينقله هؤلاء الشباب من خبرات وتجارب وتكنولوجيات تسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة العمليات بالإضافة إلى اختيار أفضل هذه التجارب التي تناسب طبيعة العمل في مصر.