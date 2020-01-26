المركزي: بدء تنفيذ مشروع يتيح فتح الحسابات المصرفية إلكترونيا خلال 2020

كتبت- منال المصري:

كشف البنك المركزي، عن بدء تنفيذ مشروع "إعرف عميلك (EKYC)" خلال عام 2020، والذي يهدف إلى إتاحة فتح الحسابات المصرفية للعملاء إلكترونيا، دون الحاجة إلى ذهاب العميل إلى البنك أو أحد وكلائه.

وقال البنك في مجلته الاقتصادية التي يعدها قطاع البحوث الاقتصادية، ونشرها اليوم الأحد على موقعه الإلكتروني: "تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع ومن المتوقع الانتقال إلى المرحلة الخاصة بالتنفيذ خلال 2020".

وأضاف أن المشروع يسهم في تحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى أنه يتم أيضا دراسة إمكانية استخدام شبكة البلوكتشين في تنفيذ المشروع.

ويهدف البنك المركزي إلى نشر الشمول المالي من خلال زيادة عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي، والتوسع في إطلاق منتجات إلكترونية.

وأوضح المركزي أن من المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع إعادة تهيئة البنية التحتية لمركز المعلومات الرئيسي بمبنى البنك خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث مركز المعلومات الرئيسي، وإعداد مركز احتياطي بمبنى البنك بمدينة طنطا.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات ونظم تكنولوجيا المعلومات وتأمين البيانات بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الأعمال بالبنك المركزي والقطاع المصرفي، ويتواكب مع المستجدات التكنولوجية آخذا في الاعتبار متطلبات التوسع المستقبلية، وإعداد مركز معلومات بديل وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات التكنولوجية.

وأكد البنك أنه تم بدء التشغيل الفعلي لمركزي المعلومات الرئيسي والاحتياطي على مرحلتين يومي 28 أكتوبر و25 نوفمبر 2018.

وأشار المركزي إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع "Core Pay" في يناير 2019، والذي استهدف میكنة مدفوعات البنك المركزي والقوات المسلحة ووزارة المالیة، بالتعاون مع العملیات المصرفیة بالبنك المركزي، وشركة بنوك مصر، والقوات المسلحة.