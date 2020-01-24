الضرائب تنظم ندوات توعية عن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تحرص على تقديم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية الكترونيا بكل سهولة، وبدون أي عقبات عن طريق نشر الوعى الضريبي.

وأضاف أن ذلك سيتم من خلال تنظيم سلسلة من الندوات لكل من المحاسبين المهنيين والمدراء الماليين بالشركات مجانا، في كل من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية ومركز التدريب بالجيزة، أو من خلال الندوات التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع الغرف التجارية بجميع المحافظات .

وأوضح أن المصلحة أيضا تنظم ورش عمل وندوات تدريبية للعاملين بالمصلحة عن المنظومة الإلكترونية، بكافة مراكز التدريب الفرعية التابعة للمصلحة، حتى تكون لديهم الكفاءة والقدرة العالية على مساعدة الممولين لتقديم اقراراتهم الكترونيا ، وتقديم الدعم الفني لهم وحل كافة المشكلات والعقبات، والإجابة على جميع الاستفسارات .

وقال رجب محروس مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن هذه الندوات سيتم فيها التعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة على بوابة الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وكيفية التسجيل بالمنظومة و إدخال الإقرارات إلكترونيا،كما يتم تقديم شرح واف عن كافة الخدمات الموجودة بالمنظومة .

وأشار محروس، إلى أن هذه الندوات عامه ومجانية لجميع المهتمين بالشأن الضريبي من مموليين ، ومحاسبين ، ومحامين موضحاً أنه على من يرغب فى الحضور، الاتصال المسبق بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16359 لتسجيل أسمه ، والتعرف على مواعيد هذه الندوات .

وقال إن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين فمن من خلال هذه الندوات هناك فريق مدرب يقدم المساعدة لكل ممول يريد ملء وتقديم إقراره الضريبى، كما يقدم كافة المعلومات عن مراكز الإرشاد الضريبى المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية .