من أول يناير.. شروط الخروج على المعاش المبكر "فيديو"

كتبت- ياسمين سليم:

بدأت الحكومة مع مطلع الشهر الجاري تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على جميع العاملين سواء في القطاعي الحكومي أو الخاص.

ومن خلال سلسلة من الفيديوهات يشرح مصراوي أبرز النقاط التي وردت في قانون التأمينات الجديد.

وفي هذا الفيديو يوضح مصرواي شروط الخروج على المعاش المبكر، التي عدلها القانون الجديد.

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