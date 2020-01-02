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من أول يناير.. شروط الخروج على المعاش المبكر "فيديو"

02:57 م الخميس 02 يناير 2020
من أول يناير.. شروط الخروج على المعاش المبكر "فيديو"

شروط الخروج على المعاش المبكر

كتبت- ياسمين سليم:

بدأت الحكومة مع مطلع الشهر الجاري تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على جميع العاملين سواء في القطاعي الحكومي أو الخاص.

ومن خلال سلسلة من الفيديوهات يشرح مصراوي أبرز النقاط التي وردت في قانون التأمينات الجديد.

وفي هذا الفيديو يوضح مصرواي شروط الخروج على المعاش المبكر، التي عدلها القانون الجديد.

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