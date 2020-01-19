التعاون للبترول تستهدف إيرادات بقيمة 60 مليار جنيه العام المالي المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، التابعة لوزارة البترول، إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ أكثر من 60 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وأضاف عياد، خلال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة برئاسة وزير البترول، أن الشركة تستسهدف بيع حوالي7.7 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات ووقود تموين السفن العام المالي المقبل .

وأشار إلى الاستمرار في خطة العمل الجارية لتطوير مستودعات التوزيع ومحطات التموين والخدمة والتي تم اعتماد استثمارات لها في موازنة العام المالي المقبل تقدر بنحو 132 مليون جنيه لتطوير المستودعات و 75 مليون جنيه لتطوير محطات التموين وإنشاء محطات جديدة لخدمة المواطنين.

وأضاف رئيس الشركة، إلى أنه جاري العمل على قدم وساق في مشروع التطوير الشامل لمستودع مسطرد لمواكبة المواصفات العالمية، كما تم خلال الفترة الأخيرة تطوير إجمالي 480 محطة على مستوى الجمهورية وفقا لنماذج التطوير المعتمدة بالشركة.

ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الآلية الذكية لقياس أرصدة خزانات الوقود بالمحطات ATG لتعزيز كفاءة الرقابة على التوزيع والتي تشمل إضافة 141 محطة جديدة لتضاف إلى 923 محطة ضمن المرحلة الأولى، بحسب عياد.

وأشار إلى استمرار الشركة فى إمداد المشروعات القومية والتنموية باحتياجاتها من الوقود والزيوت وفي مقدمتها مشروع المليون ونصف فدان، كما سيتم التعاقد على إمداد مشروع المزارع السمكية باحتياجاته من المنتجات البترولية.

وأضاف رئيس الشركة، أنه سيتم توقيع بروتوكول يتيح لها استغلال كافة محطات التموين والخدمة بجميع الموانىء البحرية الحدودية والموانىء الجافة، وتعاقدها فعليا على إدارة وتشغيل محطات موانىء أبوقير وشرم الشيخ والجونة للصيد.

وأشار إلى الاستمرار في تطوير أسطول النقل البحري لتموين السفن حيث تم استلام 3 ناقلات في إطار برنامج توفير 5 ناقلات جديدة بما ساهم في ارتفاع مبيعات وقود تموين السفن بنسبة 54% خلال النصف الثاني من عام 2019 بقيمة 884 مليون جنيه.