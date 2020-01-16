الدولار يواصل التراجع.. وسعر الشراء يهبط إلى 15.78 جنيه بالمركزي

كتبت- شيرين صلاح:

واصل متوسط أسعار الدولار في البنوك انخفاضه لليوم السادس على التوالي، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.7794 جنيه للشراء، و15.8794 جنيه للبيع، مقابل 15.8114 جنيه للشراء، و15.9114 جنيه للبيع أمس، ليتجاوز بذلك الانخفاض منذ بداية 2019 وحتى الآن مستوى جنيهين.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 5 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنكي كريدي أجريكول، والبركة إلى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.