الدولار يواصل التراجع.. ويهبط إلى 15.78 جنيه للشراء في بنك القاهرة

كتبت- شيرين صلاح:

واصل الدولار انخفاضه في عدد من البنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك العربي الأفريقي إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنكي البركة إلى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في البنك الأهلي المصري، إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك مصر إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.