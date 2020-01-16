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مصر تبحث مع قبرص تفعيل إنشاء خط أنابيب الغاز لمصنع إدكو للإسالة

11:10 ص الخميس 16 يناير 2020
مصر تبحث مع قبرص تفعيل إنشاء خط أنابيب الغاز لمصنع إدكو للإسالة

طارق الملا

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول مع يورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، خطوات تفعيل الاتفاق الحكومي المشترك لإنشاء خط أنابيب مباشر لنقل الغاز القبرصي إلى مصر لمصنع إدكو لإسالة الغاز الطبيعي.

جاء لقاء الوزيرين على هامش الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي يعقد اليوم الخميس بالقاهرة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

ولدى مصر مصنعين لإسالة الغاز إدكو ودمياط، والتي تستخدمهما في تصدير شحنات الغاز المسالة إلى الخارج.

واستعرض الوزيران الموقف التنفيذي لتنمية حقل أفروديت القبرصي بالبحر المتوسط في ضوء الاتفاقات الأخيرة للحكومة القبرصية مع الشركات المكتشفة للحقل.

وبحث الوزيران أيضا الجهود المشتركة لدفع التعاون الثنائي بين مصر وقبرص في مجال الغاز في شرق المتوسط.

طارق الملا مصنع إدكو الغاز وزارة البترول دمياط

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