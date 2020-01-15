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البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يضخ 60 مليون دولار لشركة إنفينيتي للطاقة

07:44 م الأربعاء 15 يناير 2020
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يضخ 60 مليون دولار لشركة إنفينيتي للطاقة

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية " EBRD" إنه وافق على ضخ 60 مليون دولار في رأس مال شركة إنفينيتي للطاقة الجديدة والمتجددة بهدف دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتوزيع الكهرباء بين القطاع الخاص وبعضه البعض.

وأشار البنك الأوروبي في بيانه إلى أن مساهمته ستكون من خلال إصدار أسهم جديدة، وأن الأموال ستوجه نحو تطوير خط أنابيب الشركة لتوزيع الطاقة المتجددة والكهرباء ومحطات شحن السيارات الكهربائية.

يأتي هذا الاستثمار بالتوازي مع توقيع اتفاقية مشروع مشترك بين إنفينيتي للطاقة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" والتي بموجبها تستثمر مصدر في محفظة إنفينيتي إنرجي للأصول المتجددة، وستكون شريكا مع إنفينيتي في مشروعات الطاقة المتجددة القادمة في مصر وأفريقيا، بحسب البيان.

وقال هاري بويد كاربنتر، مدير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للطاقة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: إن "البنك يهتم بتوفير الدعم للشركة في خططها الطموحة وانتقالها إلى مزود حلول الطاقة المتكاملة."

البنك الأوروبي شركة إنفينيتي تطوير خط أنابيب

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