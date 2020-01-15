لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل؟ وزير البترول الأسبق يجيب (فيديو)

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن استقبال الغاز الإسرائيلي في مصر، لا يعني أن مصر تستورده لصالحها، ولكنه اتفاق بين شركات خاصة من أجل استيراده بغرض إسالته في محطات الإسالة المصرية، وإعادة تصديره مرة أخرى لأوروبا.

وأعلنت مصر وإسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بدأ ضخ الغاز الإسرائيلي، إلى مصر عبر خط غاز شرق المتوسط.

وقال بيان مشترك من وزارتي البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، إن هذه الخطوة تمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.

وذكر البيان، أن هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وأوضح كمال، في حوار مع مصراوي، ينشر لاحقا، أن الاتفاق الذي تقوم عليه شركات من القطاع الخاص، يسمح بمرور الغاز الإسرائيلي في الشبكة القومية المصرية، وصولا إلى محطات الإسالة في إدكو ودمياط، بغرض إسالته وإعادة تصديره، لحساب إسرائيل.

وقال كمال: "إسرائيل اكتشفت كميات كبيرة من الغاز ولا تقدر على تصريفها، وتريد تصديرها ولا توجد وسيلة أمامها حاليا، سوى خط الغاز الذي كان يستورد منه الغاز من مصر، الخط تم إصلاحه وتعديله بحيث يسمح بمرور الغاز في الاتجاهين، بحيث يضخ الغاز الإسرائيلي في الخط، لتسييله في مصر وتصديره لحساب إسرائيل، وتحصل مصر في المقابل على رسوم على عبور الغاز وتسييله".

وأضاف: "إذا احتاجت مصر كميات في المستقبل من هذا الغاز ستحصل عليها بسعر رخيص بدلا من استيراد غاز مسال بأضعاف السعر".

"يعني أنا استورد غاز من مكان بعيد بـ 8 دولار ولا استورده من جنبي بـ 3 أو 4 دولار .. هل هذا أمر شرعي أو فقهي نقول فيه حلال وحرام، هذا أمر اقتصادي بحت، لو احتجت الغاز في مصر نشتريه، ونحن لا نحتاجه حاليا لأننا عندنا اكتفاء ونصدر كميات للأردن وأيضا كميات من الغاز المسال"، بحسب ما قاله كمال.





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