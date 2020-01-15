مصر تبدأ رسميا استقبال الغاز الطبيعي من إسرائيل‎

كتب- أحمد السيد:

أعلن وزيري البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، في بيان مشترك، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم الأربعاء.

وقال البيان، الذي أصدرته وزارة البترول المصرية، وحصل مصراوي على نسخة منه، إن هذه الخطوة تمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.

وذكر البيان، أن هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وسيقوم كلا الوزيرين المهندس طارق الملا وزير البترول المصري، ونظيره الإسرائيلي بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي سيعقد يوم الخميس في القاهرة.

ومن المتوقع، أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصرى والقبرصى والاسرائيلي واليوناني والإيطالى والأردنى والفلسطينى على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.