إنديفور للتعدين تتخلى عن عرض لشراء سنتامين

القاهرة- وكالات:

تخلت إنديفور للتعدين عن عرض بقيمة 1.47 مليار جنيه استرليني (1.9 مليار دولار) لشراء سنتامين، قائلة إنها لم تتلق المعلومات الكافية عن أصول الشركة التي تعمل في مصر خلال تقييم، بحسب وكالة رويترز.

وقال سيباستيان دي مونتيسوس الرئيس التنفيذي لإنديفور في بيان إن "جودة المعلومات التي جرى تلقيها خلال عملية الفحص الفني المُعجلة لم تكن كافية للسماح لنا بأن نكون واثقين من أن المضي قدما في تقديم عرض مؤكد سيحقق أفضل مصلحة لمساهمي إنديفور".

ورفضت سنتامين عرض استحواذ ينطوي على أسهم بالكامل من إنديفور في ديسمبر الماضي، قائلة إنه لا يقدم قيمة كافية لمساهمي سنتامين.