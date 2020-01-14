أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودًا بـ 770 مليون دولار في الربع الأخير من 2019

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون اليوم الثلاثاء إنها أضافت عقودًا جديدة بقيمة 770 مليوم دولار في الربع الرابع من العام الماضي.

وأضافت في بيان أرسلته للبورصة اليوم أن إجمالي قيمة عقود المشروعات الجديدة في العام الماضي بلغت 3.5 مليار دولار بنسبة زيادة 50% مقارنة بقيمة العقود في عام 2018.

وبحسب البيان فإن مصر استحوذت على نسبة 70% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة في الربع الرابع من عام 2019.

وقال البيان إن هذه العقود تشمل العديد من القطاعات مثل البنية التحتية والرعاية الصحية واللوجستيات والطرق.

واستحوذت الولايات المتحدى على باقي الرصيد من العقود الجديدة، وتتألف هذه المشروعات في القطاعات الأساسية للشركة مثل سكن الطلاب والمباني التجارية ومراكز البيانات، وفقًا لبيان الشركة.

ووصل قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة المتوقعة في 31 ديسمبر الماضي قيمة 5.2 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 4.3 مليار دولار في 31 ديسمبر 2018.