أكثر الكلمات إنتشاراً

محاكمة راجح سد النهضة أحداث ليبيا أسعار الذهب الطقس حصاد 2019 نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودًا بـ 770 مليون دولار في الربع الأخير من 2019

11:15 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودًا بـ 770 مليون دولار في الربع الأخير من 2019

منطقة عمل تابعة لأوراسكوم

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون اليوم الثلاثاء إنها أضافت عقودًا جديدة بقيمة 770 مليوم دولار في الربع الرابع من العام الماضي.

وأضافت في بيان أرسلته للبورصة اليوم أن إجمالي قيمة عقود المشروعات الجديدة في العام الماضي بلغت 3.5 مليار دولار بنسبة زيادة 50% مقارنة بقيمة العقود في عام 2018.

وبحسب البيان فإن مصر استحوذت على نسبة 70% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة في الربع الرابع من عام 2019.

وقال البيان إن هذه العقود تشمل العديد من القطاعات مثل البنية التحتية والرعاية الصحية واللوجستيات والطرق.

واستحوذت الولايات المتحدى على باقي الرصيد من العقود الجديدة، وتتألف هذه المشروعات في القطاعات الأساسية للشركة مثل سكن الطلاب والمباني التجارية ومراكز البيانات، وفقًا لبيان الشركة.

ووصل قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة المتوقعة في 31 ديسمبر الماضي قيمة 5.2 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 4.3 مليار دولار في 31 ديسمبر 2018.

شركة أوراسكوم كونستراكشون مشروعات أوراسكوم البورصة

الخبر التالى:

المالية: إجراءات جديدة للحفاظ على المال العام وإحالة المخالفين للنيابة فورًا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان