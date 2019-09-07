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    البنك الزراعي ينتهي من تصميم تجريبي جديد لأحد فروعه ويبدأ تعميمه

    12:32 م السبت 07 سبتمبر 2019
    البنك الزراعي ينتهي من تصميم تجريبي جديد لأحد فروعه ويبدأ تعميمه

    صورة للبنك بالتصميم الجديد

    كتبت- منال المصري:

    وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن البنك انتهى من تصميم تجريبي على أحد فروع البنك ليتم تعميمه على باقي فروعهم تدريجيا حسب خطة البنك.

    وتركز الخطة على إعادة تطوير فروعه البالغة 1210أفرع منتشرة على مستوى الجمهورية في المدن والقرى والمحافظات المختلفة.

    وتقدر خطة تطوير فروع البنك بأكثر من 4 مليارات جنيه يتم تنفيذها على مدار 3 سنوات، بحسب القصير.

    وأكد القصير على أن ‎البنك الزراعي المصري من أكثر البنوك انتشارا في الدولة وبصفة خاصة في المناطق الريفية، وبالتالي هذه الميزة النسبية تضعه في مصاف البنوك التي تساهم بقوة في التنمية الريفية والزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    و‎حقق البنك الزراعي المصري طفرة في السنوات الأخيرة في مجال إعادة الهيكلة وتطوير السياسات والنظم والبيئة الرقابية والمنتجات وآليات تقديمها.

    البنك الزراعي تصميم تجريبي تطوير البنك الزراعي

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