انطلاق الدورة الخامسة لقمة "تيكني" بمكتبة الإسكندرية

كتب- محمد علاء الدين:

انطلقت اليوم السبت قمة تيكني "TECHNE SUMMIT" في دورتها الخامسة والتي تقام في الفترة من 28 - 30 سبتمبر الجاري، بمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وايتيدا، والاتحاد العام للغرف التجارية الشعبة العـامة للاقتصـاد الرقمـي والتكنولوجيـا.

وقمة تيكني هي الحدث الدولي الذي تنظمه شركة Markade ويركز علي صناعات متعددة ومجال الاستثمار وريادة الأعمال على وجه الخصوص، وتهدف إلى التاثير في مختلف المجالات ومجتمعات أصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط، من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها على كل صناعة.

وتأتي قمة هذا العام برعاية الوكالة الألمانية (GIZ)، ومؤسسة هيفوس الدولية (HIVOS)، وشركة أكسا (AXA)، وشركة إنرشيا للإنشاءات (INERTIA CONSTRUCTION)، وصندوق سند لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتشهد الدورة الخامسة من القمة هذا العام تدشين أولى شبكات الاستثمار الملائكي المخصص لمنطقة البحر المتوسط والتي تجمع بدورها عدد كبير من شبكات ومجموعات الاستثمار الملائكي والتمويلات علاوة على وجود مستثمرين ملائكين من جميع أرجاء المنطقة.

وقال طارق القاضي، مؤسس قمة تيكني، فعاليات القمة التي انطلقت في 2015 حضرها العام الماضي ما يزيد عن 6 آلاف شخص، وشارك فيها 130 متحدثًا و230 شركة ناشئة، و80 مستثمرًا من حوالي 25 دولة لتصبح الحدث الأهم والأكبر من نوعه في مصر.

وأضاف: "ستناقش القمة على مدار 3 أيام 7 محاور رئيسية تغطي أحدث جوانب التكنولوجيا وربطها بالمجتمع وقضايا التنمية، وسيشهد كل محور عددًا من من الأنشطة تشمل موائد الحوار وحلقات نقاش، وعدد من ورش العمل، بالإضافة لإقامة 6 مسابقات على مدار الأيام الثلاثة للقمة بجوائز قيمة تتراوح بين مائة ألف دولار ومليون دولار.

ومن المقرر أن تقام مسابقة كأس العالم لرواد الأعمال، والتي سيتم تصعيد الفائز خلال القمة للمشاركة في التصفيات النهائية بوادي السيليكون.