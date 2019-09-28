التجارة: 20 شركة كورية كبرى تزور مصر الأسبوع المقبل لبحث فرص الاستثمار

كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت إن وفدًا من كبرى الشركات الكورية يضم 20 شركة عاملة في مختلف القطاعات الصناعية للمشاركة في فعاليات منتدى الاعمال المصرى الكوري.

كما يحضر الوفد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك بين البلدين والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر.

وقال بيان من وزارة التجارة إن اجتماعًا عقد بين مسؤولي الوزارة وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، يون يوتشول، للترتيب للزيارة.

وبحسب البيان فإن العلاقات المصرية الكورية علاقات استراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك القائم على تحقيق المصلحة للاقتصادين المصري والكوري.

ووفقًا للبيان فإن كوريا الجنوبية تعد أحد أهم الشركاء الاقتصادين لمصر بجنوب شرق آسيا، مؤكدًا على حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا لمستويات غير مسبوقة تعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين.

وأضاف البيان أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين خاصة في مجالات صناعات السيارات وصناعة السفن والصناعات الانشائية والتعليم والتدريب الفني والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والمنسوجات.

وأشار البيان إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الكوري المشترك كأحد الآليات الداعمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين، مشيراً الى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الكورية بالسوق المصري خاصة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة حالياً إلى جانب المشروعات الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير للسوقين العربي والأفريقي والاستفادة من المزايا والاعفاءات الجمركية الممنوحة لمصر بفضل شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بنسبة 52.5% حيث سجل ملياري و160 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و416 مليون دولار خلال عام 2017، وفقًا للبيان.

وجاءت أهم بنود الصادرات المصرية إلى كوريا الأدوية والأسمدة والسجاد والرخام والجرانيت والأسمنت والآلات الكهربائية والكيماويات، فيما جاءت أهم الواردات السيارات والحديد والصلب والآلات والمعدات.

ونقل البيان عن يون يوتشوك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والصناعي والاستثماري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للعاصمة الكورية سيول مهدت الطريق لفتح صفحة جديدة من العلاقات المتميزة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وقال إن زيارة وفد رجال الأعمال الكوري للقاهرة تعكس ثقة دوائر الأعمال الكورية بالاقتصاد المصري باعتباره أحد الاقتصاديات الأكثر استقراراً في المنطقة.